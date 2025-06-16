Бражко прокомментировал свое удаление в составе молодежной сборной Украины
Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко извинился за свое удаление в игре второго тура группового этапа Евро-2025 против Финляндии (2:0).
Футболист получил первую желтую карточку за неспортивное поведение на 55-й минуте, а вторую - в компенсированное время.
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"Был неправ из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше.
Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное. Сделаю все, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня".
Матч третьего тура против Нидерландов состоится 18 июня.
Напомним, что Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21.
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