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Футбол

Бражко прокомментировал свое удаление в составе молодежной сборной Украины

Владимир извинился за свои действия.
Сегодня, 16:35       Автор: Митя Шитко
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко извинился за свое удаление в игре второго тура группового этапа Евро-2025 против Финляндии (2:0).

Футболист получил первую желтую карточку за неспортивное поведение на 55-й минуте, а вторую - в компенсированное время.

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"Был неправ из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше.

Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное. Сделаю все, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня".

Матч третьего тура против Нидерландов состоится 18 июня.

Напомним, что Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21.

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