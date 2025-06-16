"Неплохие шансы на выход из группы": Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21

Форвард молодежной сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал победу над Финляндией (2:0) во втором туре группового этапа Евро-2025 U-21.

Игрок "сине-желтых" выразил надежду, что команде по силам выйти в плей-офф континентального первенства.

Читай также: Ваната признали лучшим игроком матча против Финляндии

"Впечатления от матча положительные, потому что победили и приблизились к нашей цели - выходу из группы. Забить мне было непросто, ведь рядом было много защитников. Олег Очеретько отдал передачу, я пробил, поднял голову, посмотрел, как среагировал голкипер, и повторным ударом уже забил.

Этот гол был очень важен для меня, ведь я как самый старший игрок в команде, выступавший на чемпионате Европы за национальную сборную, находился под определенным давлением. Но я забил и очень счастлив.

Считаю, что у нас неплохие шансы на выход из группы. Следующий матч мы играем против Нидерландов, и хотя это очень сильная команда, мы вполне можем выиграть и выйти в следующую стадию турнира", - приводит слова Ваната официальный сайт УАФ.

Напомним, что заключительный матч группового раунда Украина проведет против Нидерландов. Поединок состоится среду, 18 июня, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

После двух туров в квартете D с шестью очками лидирует Дания и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Украина идет второй с тремя баллами, а Нидерланды и Финляндия имеют по одному набранному пункту.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2025 U-21.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!