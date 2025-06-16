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Футбол

"Главная цель - избежать позора": Буффон отреагировал на назначение Гаттузо в сборную Италии

Джанлуиджи поддержал соотечественника.
Сегодня, 22:01       Автор: Митя Шитко
Джанлуиджи Буффон / Getty Images
Джанлуиджи Буффон / Getty Images

Федерации футбола Италии назначила Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной. 

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал назначение специалиста.

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"Мы сделали лучший выбор. Мы делаем то, с чего всегда начинали после темных времен. 

Для нас главная цель – избежать позора. Сейчас такие времена, что сложно обыграть любого соперника", - приводит слова Буффона Ansa.

Отметим, что перед Гаттузо поставлена задача вывести сборную Италии на чемпионат мира-2026.

Ранее сообщалось, что Буффон заблокировал возвращение Манчини в сборную.

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