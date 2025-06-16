"Главная цель - избежать позора": Буффон отреагировал на назначение Гаттузо в сборную Италии
Джанлуиджи поддержал соотечественника.
Федерации футбола Италии назначила Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной.
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал назначение специалиста.
Читай также: Назван клуб, в который Зинченко заинтересован перейти
"Мы сделали лучший выбор. Мы делаем то, с чего всегда начинали после темных времен.
Для нас главная цель – избежать позора. Сейчас такие времена, что сложно обыграть любого соперника", - приводит слова Буффона Ansa.
Отметим, что перед Гаттузо поставлена задача вывести сборную Италии на чемпионат мира-2026.
Ранее сообщалось, что Буффон заблокировал возвращение Манчини в сборную.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!