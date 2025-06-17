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Футбол

Нидерланды стали полуфиналистом Евро U-19

"Оранье" обеспечили себе проход дальше за тур до конца группового этапа.
Сегодня, 20:40       Автор: Василий Медвидь

В рамках Евро до 19 лет Нидерланды сыграли с Норвегией.

"Оранье" победили со счетом 2:0. Для них это была вторая победа в двух матчах.

Благодаря триумфу подопечные Питера ван дер Вина обеспечили себе проход в полуфинал, куда также уже попала сборная Испании.

Нидерланды U-19 - Норвегия U-19 2:0

Голы: Смит, 65, Конаду, 83

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