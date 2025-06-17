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Футбол

Ривер Плейт достаточно уверенно переиграл Ураву

В матче южноамериканской и азиатской команды сильнее была первая.
Вчера, 23:55       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках Клубного чемпионата мира Ривер Плейт встретился с Уравой Ред Даймондс.

Аргентинская команда с первых минут игры выглядела увереннее японской и уже на 12-й минуте открыла счет.

В начале второго тайма «бело-красные» вышли вперед. Урава смогла ответить на это только голом с пенальти.

Последнее слово, впрочем, все равно было за Ривером. На 74-й минуте Максимильяно Меса установил окончательный счет на табло.

Ривер Плейт - Урава 3:1

Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меса, 74 - Мацуо, 58

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