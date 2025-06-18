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Байер хочет заменить Вирца талантом Реала

Арда Гюлер или Нико Пас могут оказаться в составе "фармацевтов".
Сегодня, 12:59       Автор: Василий Медвидь

Леверкузенский Байер определился с потенциальными вариантами замены Флориану Вирцу.

Как сообщает Bild, «фармацевты» готовы рассмотреть подписание аргентинца Нико Паса или турка Арды Гюлера.

Приоритетным вариантом является Пас, однако, соглашения с Комо возможно будет трудно достичь, поэтому Гюлера считают достаточно серьезной альтернативой.

Стоит отметить, что половина прав на Нико принадлежит тому же мадридскому Реалу, за который выступает Гюлер. Аргентинский атакующий полузащитник является воспитанником «сливочных».

В сезоне-2024/25 20-летний игрок стал открытием Серии А, забив 6 голов и отдав 9 ассистов. В то же время Арда провел за Реал 43 матча, в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

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