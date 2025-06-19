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Футбол

Мбаппе госпитализирован во время клубного чемпионата мира

Француз находится в больнице.
Сегодня, 17:24       Автор: Митя Шитко
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе попал в больницу.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летнего игрока госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. 

В ближайшее время он пройдет обследование, после чего ему назначат курс лечения.

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Пока неизвестно, когда он сможет вернуться к работе с командой. 

Мбаппе пропустил первый матч Реала на клубном чемпионате мира против Аль-Хиляля (1:1).

Ранее сообщалось, что Алонсо высказался о приобретении Реалом аргентинского вундеркинда.

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