Серхио Рамос установил рекорд клубного чемпионата мира
Центральный защитник Монтеррея Серхио Рамос отметился забитым мячом в матче первого тура клубного чемпионата мира 2025 года против Интера (1:1).
39-летний испанский футболист открыл счет в матче на 25-й минуте игры после подачи с углового.
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Благодаря этому голу Серхио Рамос стал самым возрастным автором забитого мяча в истории Клубного чемпионата мира. Испанец отличился в возрасте 39 лет, 2 месяца и 19 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку Интера Хавьеру Дзанетти, который забил гол на турнире в возрасте 37 лет, 4 месяца и 5 дней. Это произошло в матче Соннам - Интер (0:3) 15 декабря 2010 года.
Серхио Рамос забил четвертый мяч за карьеру на клубном чемпионате мира. Ранее он трижды отмечался голом в составе Реала.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить первый матч клубного ЧМ.
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