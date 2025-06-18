Серхио Рамос установил рекорд клубного чемпионата мира

Центральный защитник Монтеррея Серхио Рамос отметился забитым мячом в матче первого тура клубного чемпионата мира 2025 года против Интера (1:1).

39-летний испанский футболист открыл счет в матче на 25-й минуте игры после подачи с углового.

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Благодаря этому голу Серхио Рамос стал самым возрастным автором забитого мяча в истории Клубного чемпионата мира. Испанец отличился в возрасте 39 лет, 2 месяца и 19 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку Интера Хавьеру Дзанетти, который забил гол на турнире в возрасте 37 лет, 4 месяца и 5 дней. Это произошло в матче Соннам - Интер (0:3) 15 декабря 2010 года.

Серхио Рамос забил четвертый мяч за карьеру на клубном чемпионате мира. Ранее он трижды отмечался голом в составе Реала.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить первый матч клубного ЧМ.

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