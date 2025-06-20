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Футбол

Мбаппе выписали из больницы после госпитализации

Килиан будет постепенно возвращаться к работе с первой командой.
Сегодня, 00:30       Автор: Митя Шитко
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе вернулся в расположение клуба.

Пресс-служба клуба сообщила, что француз был выписан из больницы.

Ранее футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом.

Мбаппе продолжит лечение и будет постепенно возвращаться к работе с первой командой. Сроки возвращения не указаны.

Килиан пропустил первый матч Реала на клубном чемпионате мира против Аль-Хиляля (1:1).

В прошедшем клубном сезоне француз принял участие в 56 матчах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Реал договорился о продлении контракта с Куртуа.

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Источник: ФК Реал Мадрид

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