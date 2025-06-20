Мбаппе выписали из больницы после госпитализации
Килиан будет постепенно возвращаться к работе с первой командой.
Нападающий Реала Килиан Мбаппе вернулся в расположение клуба.
Пресс-служба клуба сообщила, что француз был выписан из больницы.
Ранее футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом.
Мбаппе продолжит лечение и будет постепенно возвращаться к работе с первой командой. Сроки возвращения не указаны.
Килиан пропустил первый матч Реала на клубном чемпионате мира против Аль-Хиляля (1:1).
В прошедшем клубном сезоне француз принял участие в 56 матчах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Реал договорился о продлении контракта с Куртуа.
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Источник: ФК Реал Мадрид