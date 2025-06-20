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Футбол

Клуб, который интересовался Ванатом, сделал предложение о трансфере другого нападающего

Лидс, похоже, не будет подписывать украинца.
Сегодня, 13:29       Автор: Василий Медвидь

Английский Лидс нашел еще один вариант для усиления атаки.

Как сообщает Николо Скира, «павлины» хотят подписать Николу Крстовича. Первое предложение составило 23 млн евро + бонусы.

Лечче, за который выступает черногорец, хочет получить от Лидса больше.

В сезоне-2024/25 Крстович провел 38 матчей, где забил 12 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, что Лидс интересовался Владиславом Ванатом.

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