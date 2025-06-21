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Футбол

Реал определил нового владельца "десятки"

Культовый номер достанется неочевидному соискателю.
Сегодня, 10:55       Автор: Антон Федорцив
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич покинет мадридский Реал после Клубного чемпионата мира. "Десятка" легендарного хорвата достанется Арде Гюлеру, сообщает Madrid-Barcelona.

Среди претендентов на красноречивый номер называли нападающего Килиана Мбаппе. Тем не менее, талантливый турок выиграл внутреннюю конкуренцию за футболку. Очевидно, "сливочные" стремятся подтвердить повышение статуса Гюлера.

Модрич выступал под "десяткой" с сезона 2017/18. Ранее культовый номер носили Хамес Родригес, Месут Озил, Лассана Диарра, Уэсли Снейдер, Робиньо и Луиш Фигу. В XX веке футболку надевали Гюнтер Нетцер и Ференц Пушкаш.

К слову, ранее Реал не дожал Аль-Хиляль на старте Клубного ЧМ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид Арда Гюлер

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