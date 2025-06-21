Реал определил нового владельца "десятки"
Обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич покинет мадридский Реал после Клубного чемпионата мира. "Десятка" легендарного хорвата достанется Арде Гюлеру, сообщает Madrid-Barcelona.
Среди претендентов на красноречивый номер называли нападающего Килиана Мбаппе. Тем не менее, талантливый турок выиграл внутреннюю конкуренцию за футболку. Очевидно, "сливочные" стремятся подтвердить повышение статуса Гюлера.
Модрич выступал под "десяткой" с сезона 2017/18. Ранее культовый номер носили Хамес Родригес, Месут Озил, Лассана Диарра, Уэсли Снейдер, Робиньо и Луиш Фигу. В XX веке футболку надевали Гюнтер Нетцер и Ференц Пушкаш.
К слову, ранее Реал не дожал Аль-Хиляль на старте Клубного ЧМ-2025.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!