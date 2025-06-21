Президент Интера прокомментировал возможный уход лидера клуба

"Нерадзурри" не получали предложений по Хакану Чалханоглу.

Президент Интера Беппе Маротта высказался о будущем Хакана Чалханоглу.

По словам функционера, ни один клуб не связывался по поводу возможного трансфера турка из «нерадзурри».

«Нам не поступало никаких предложений. Он наш футболист. Чалханоглу ведет себя прекрасно, как всегда. Как невероятный профессионал», - сказал Маротта.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер подпишет лидера аутсайдера Серии А.

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