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Футбол

Новый тренер Интера близок к воссоединению с бывшим подопечным

"Нерадзурри" активно работают над трансфером молодого форварда Пармы.
Сегодня, 11:28       Автор: Игорь Мищук
Анж-Йоан Бонни / Getty Images
Анж-Йоан Бонни / Getty Images

Интер во время летнего трансферного окна собирается подписать нападающего Анжа-Йоана Бонни, который в прошлом сезоне работал под руководством нового тренера "нерадзурри" Кристиана Киву в Парме.

В миланском клубе видят в 21-летнем французе основного кандидата на подмену своим основным форвардам Лаутаро Мартинесу и Маркусу Тюраму.

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Как сообщает TMW со ссылкой на Sky Sport, Интер ведет активную работу над подписанием игрока, но пока между сторонами существуют небольшие разногласия по поводу суммы компенсации.

По информации источника, "нерадзурри" уже предложили за нападающего 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Тем не менее "джаллоблу" желают получить за своего футболиста 25 миллионов евро сразу без учета дополнительных выплат.

В минувшем сезоне Бонни провел за Парму во всех турнирах 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера.

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