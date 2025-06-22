Овьедо стал последним новичком Ла Лиги

Санти Касорла с его родным клубом победил в плей-офф за выход в элитный дивизион.

В рамках финала плей-офф за выход в Ла Лигу Реал Овьедо встретился с Мирандесом.

Гости вышли вперед на 16-й минуте. Автором гола стал Хоакин Паничелли.

Еще до перерыва Санти Касорла сравнял счет, но по сумме двух матчей по-прежнему лидировал Мирандес, ведь в первом матче они победили со счетом 0:1.

Впрочем, после перерыва гол Ильяса Чаиры позволил перевести игру в овертаймы, а в дополнительное время Франсиско Портильо забил решающий мяч, который вывел Реал Овьедо вперед.

Реал Овьедо - Мирандес 3:1 (по сумме двух матчей - 3:2)

Голы: Касорла, 39, Чаира, 52, Портильо, 103 - Паничелли, 16

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