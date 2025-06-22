Арсенал интересуется нидерландским вундеркиндом

Джорел Хато может перейти в стан "канониров".

Лондонский Арсенал может подписать нового защитника.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «канониры» нацелились на подписание Джорела Хато. С ним уже провели переговоры о контракте до 2030 года.

В услугах Хато заинтересованы также другие топ-клубы, такие как Ливерпуль и Челси.

Потенциальные детали соглашения с Аяксом, за который выступает Джорел, неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал предлагает долгосрочный контракт супербомбардиру.

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