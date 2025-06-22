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Футбол

Байер приобретет защитника Ливерпуля

Мерсисайдцы будут иметь опцию обратного выкупа.
Сегодня, 13:46       Автор: Василий Медвидь

Леверкузенский Байер усилит линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, «фармацевты» приобретут Джарелла Квансу. Сумма трансфера составит 30 млн фунтов + 10 млн фунтов бонусами.

Контракт будет подписан до 2030 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

Отмечается, что Ливерпуль будет иметь опцию обратного выкупа за неизвестную сумму. 

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал звезду Байера.

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