Челси хочет подписать игрока ПСЖ

Лондонский Челси хочет подписать нового форварда.

Как сообщает L'equipe, «синие» интересуются Рэндалом Коло-Муани. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.

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Челси также рассматривает подписание Уго Экитике, а Коло-Муани интересен ряду клубов Серии А, в частности, Ювентусу, который хочет арендовать его еще на один сезон с правом выкупа.

Рандал уже выступает за «зебр» на правах аренды. За туринцев он сыграл 24 матча, где забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

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