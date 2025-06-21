Форвард Челси может перебраться в Италию

Нападающий лондонского Челси Николас Джексон попал в сферу интересов туринского Ювентуса. "Старая синьора" начала переговорный процесс с сенегальцем, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

"Синие" готовы рассмотреть предложения продать Джексона. Раньше он входил в список неприкосновенных. Теперь же английский гранд может отпустить форварда в Италию, где интерес к нему также проявил Наполи.

В сезоне 2024/25 Джексон провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Два года назад Челси отдал за него 37 млн евро. Контракт сенегальца с лондонцами рассчитан до лета 2033 года.

Напомним, накануне Челси проиграл Фламенго на Клубном ЧМ-2025 с удалением Джексона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!