iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новичок Барселоны сменил номер из-за анонимных угроз

Жоан Гарсия получил негативную реакцию на переход к принципиальному сопернику.
Сегодня, 19:29       Автор: Василий Медвидь

Вратарь Барселоны Жоан Гарсия столкнулся с жесткой реакцией на свой переход в «сине-гранатовые».

Как сообщает Sport.Es, Гарсия, который является воспитанником Эспаньола и выступал за этот клуб до перехода в Барсу, получал анонимные звонки и многочисленные угрозы. Из-за этого 24-летний испанец сменил номер телефона.

Также Жоан ограничил социальную активность и не пошел на День рождения к одному из бывших партнеров по команде, хотя был на него приглашен.

Отмечается, что среди экс-партнеров по команде решение Жоана также получило смешанную реакцию. Некоторые поняли футболиста и считают, что это нормальный шаг, а некоторые остались недовольны его трансфером к принципиальному сопернику.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона нашла неожиданный вариант для усиления позиции вингераБарселона нашла неожиданный вариант на позицию вингера[[/link_loca

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вингер Манчестер Юнайтед заинтересовал турецкий гранд Вингер Манчестер Юнайтед заинтересовал турецкий гранд
Дубль Йылдыза принес Ювентусу уверенную победу над Видадом Дубль Йылдыза принес Ювентусу уверенную победу над Видадом
NaVi сыграют против Spirit за выход в плей-офф PGL Wallachia NaVi сыграют против Spirit за выход в плей-офф PGL Wallachia
Инфантино - про клубный ЧМ: Это настоящий чемпионат мира Инфантино - про клубный ЧМ: Это настоящий чемпионат мира

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:59
Вингер Манчестер Юнайтед заинтересовал турецкий гранд
Футбол21:02
Дубль Йылдыза принес Ювентусу уверенную победу над Видадом
Киберспорт20:39
NaVi сыграют против Spirit за выход в плей-офф PGL Wallachia
Футбол20:25
Инфантино - про клубный ЧМ: Это настоящий чемпионат мира
НБА19:52
Звезда НБА пополнит ряды Хьюстона в рамках масштабного обмена
Европа19:29
Новичок Барселоны сменил номер из-за анонимных угроз
Европа19:18
Ветеран АПЛ может продолжить карьеру в Испании
Европа18:39
Челси хочет подписать игрока ПСЖ
Формула 118:23
Пиастри: Я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом
Европа18:02
Ястремская: Эта неделя была одновременно приятной и сложной, в частности, из-за событий в Украине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK