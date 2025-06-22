Новичок Барселоны сменил номер из-за анонимных угроз

Вратарь Барселоны Жоан Гарсия столкнулся с жесткой реакцией на свой переход в «сине-гранатовые».

Как сообщает Sport.Es, Гарсия, который является воспитанником Эспаньола и выступал за этот клуб до перехода в Барсу, получал анонимные звонки и многочисленные угрозы. Из-за этого 24-летний испанец сменил номер телефона.

Также Жоан ограничил социальную активность и не пошел на День рождения к одному из бывших партнеров по команде, хотя был на него приглашен.

Отмечается, что среди экс-партнеров по команде решение Жоана также получило смешанную реакцию. Некоторые поняли футболиста и считают, что это нормальный шаг, а некоторые остались недовольны его трансфером к принципиальному сопернику.

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