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Футбол

Барселона нашла неожиданный вариант для усиления позиции вингера

Руни Бардагджи может оказаться в составе каталонцев.
Сегодня, 09:31       Автор: Василий Медвидь
Руни Бардагджи / Getty Images
Руни Бардагджи / Getty Images

Каталонская Барселона продолжает рассматривать различные варианты для усиления флангов атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» нацелились на подписание 19-летнего шведа Руни Бардагджи. Руководство испанского гранда уже связалось с Копенгагеном для обсуждения потенциального трансфера.

Переход таланта датского клуба не исключает возможного трансфера Нико Уильямса. Это не связанные между собой опции.

В сезоне-2024/25 Бардагджи провел только 5 матчей, ведь восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

В услугах Руни также заинтересован Порту, который несколько недель назад делал официальное предложение по трансферу.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с Уильямсом.

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