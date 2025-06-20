Барселона нашла неожиданный вариант для усиления позиции вингера
Каталонская Барселона продолжает рассматривать различные варианты для усиления флангов атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» нацелились на подписание 19-летнего шведа Руни Бардагджи. Руководство испанского гранда уже связалось с Копенгагеном для обсуждения потенциального трансфера.
Переход таланта датского клуба не исключает возможного трансфера Нико Уильямса. Это не связанные между собой опции.
В сезоне-2024/25 Бардагджи провел только 5 матчей, ведь восстанавливался от разрыва крестообразных связок.
В услугах Руни также заинтересован Порту, который несколько недель назад делал официальное предложение по трансферу.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с Уильямсом.
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