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Футбол

Барселона согласовала контракт с Нико Уильямсом

Теперь нужно договориться с Атлетиком.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Барселона и Нико Уильямс согласовали контракт, пишет Фабрицио Романо.

Испанский вингер получил от каталонцев шестилетнее соглашение с зарплатой 7/8 млн евро ежегодно.

Барселоне удалось обойти другие клубы в гонке за игроком, однако теперь клубу предстоит договориться с Атлетиком.

Клуб из Бильбао не намерен продавать свою звезду, а потому Барселоне нужно будет активировать опцию вывкупа за 62 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль планирует очередной громкий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Нико Уильямс

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