Барселона согласовала контракт с Нико Уильямсом

Теперь нужно договориться с Атлетиком.

Барселона и Нико Уильямс согласовали контракт, пишет Фабрицио Романо.

Испанский вингер получил от каталонцев шестилетнее соглашение с зарплатой 7/8 млн евро ежегодно.

Барселоне удалось обойти другие клубы в гонке за игроком, однако теперь клубу предстоит договориться с Атлетиком.

Клуб из Бильбао не намерен продавать свою звезду, а потому Барселоне нужно будет активировать опцию вывкупа за 62 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль планирует очередной громкий трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!