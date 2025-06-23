"Они не были на моей стороне": Погба пожаловался на Ювентус

Бывший полузащитник Ювентуса Поль Погба заявил, что не получал никакой помощи от клуба после своего отстранения от футбола из-за положительного теста на допинг.

Французский футболист рассказал, что был вынужден покинуть Турин.

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"Это было как приговор: футбол для меня закончился. Я ничего не понимал... Было очень, очень тяжело. Я не был готов. Наказание без объяснений, без того, чтобы меня действительно выслушали - стало шоком.

Мне также пришлось покинуть Италию, потому что мои дети ходили в школу рядом с тренировочной базой. Каждый день, когда я провожал их, мы проезжали мимо нее, и они спрашивали, когда я снова буду играть. Я больше не мог этого выдержать. Это было слишком больно.

Я просил клуб о помощи - просил о медицинской поддержке или персональном тренере, ведь формально я оставался игроком Ювентуса. Но мне даже этого не предоставили. Они не были на моей стороне. И это сильно ударило по мне. Я не понимал, почему так, ведь не был в конфликте с клубом", - приводит слова Погба TF1.

В ноябре прошлого года 32-летний француз расторг контракт с Ювентусом.

Напомним, что в сентябре 2023 года Погба был отстранен от футбола из-за положительного теста на тестостерон. В феврале 2024-го Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию, однако после апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил ее до 18 месяцев. С марта 2025 года Поль снова имеет право играть.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет продать игрока, который провел всего один сезон в клубе.

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