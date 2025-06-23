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Футбол

Трансферный провал Ливерпуля согласился перейти в топ-клуб Серии А

Дарвин Нуньес готов стать игроком Наполи.
Сегодня, 17:51       Автор: Василий Медвидь
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес намерен сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, уругваец дал согласие на переход в Наполи. Игрока заинтересовал спортивный проект, который строят «партенопейцы» под руководством Антонио Конте.

Главным препятствием для трансфера являются финансы. Ливерпуль хочет получить за Нуньеса больше, чем сейчас предлагает Наполи, относительно условий личного контракта с Нуньесом итальянский топ-клуб также еще не договорился.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль совершил рекордный трансфер в своей истории.

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