Защитник Ливерпуля стал альтернативой Забарному для ПСЖ

Ибраима Конате может покинуть клуб из-за разногласий по поводу контракта.

ПСЖ нашел альтернативу Илье Забарному.

Как сообщает L'equipe, парижане обратили свое внимание на Ибраиму Конате. Центрбек вполне может покинуть Ливерпуль этим летом.

Конате и мерсисайдцы не могут договориться о новом контракте, а текущее соглашение истекает через год. "Красные" готовы отпустить француза в это межсезонье за сумму 50-60 млн евро.

Именно такие деньги ПСЖ был готов платить за Забарного, однако Борнмут продолжает настаивать на сумме в 70 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль может покинуть игрок, который стоил им больших денег.

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