Один из лучших бомбардиров сезона объявил о желании сменить клуб
Дьокереш не хочет оставаться в Спортинге.
Нападающий Спортинга и сборной Швеции Виктор Дьокереш намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, футболист разочарован позицией президента "львов", который не собирается выполнять устную договоренность о трансфере за 60-70 миллионов евро.
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Дьокереш уже сообщил руководству португальского клуба о том, что не собирается играть за Спортинг и не хочет даже тренироваться.
В сезоне-2024/25 футболист провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Реал согласовал длительный контракт со своим звездным игроком.
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