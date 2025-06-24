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Футбол

Один из лучших бомбардиров сезона объявил о желании сменить клуб

Дьокереш не хочет оставаться в Спортинге.
Сегодня, 14:01       Автор: Митя Шитко
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Нападающий Спортинга и сборной Швеции Виктор Дьокереш намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, футболист  разочарован позицией президента "львов", который не собирается выполнять устную договоренность о трансфере за 60-70 миллионов евро.

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Дьокереш уже сообщил руководству португальского клуба о том, что не собирается играть за Спортинг и не хочет даже тренироваться.

В сезоне-2024/25 футболист провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал длительный контракт со своим звездным игроком.

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