Реал согласовал длительный контракт со своим звездным игроком

Мадридский Реал в ближайшее время заключит обновленный трудовой договор с одним из лидеров команды Винисиусом Жуниором.

Как сообщает журналист Николо Скира, "сливочные" уже договорились с 24-летним футболистом о продлении сотрудничества. Новый контракт бразильского вингера с мадридцами будет рассчитан до лета 2030 года.

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По неофициальной информации, заработная плата игрока составит 20 миллионов евро с дальнейшим приростом в следующих сезонах.

Действующий контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до июня 2027 года.

В минувшем сезоне Винисиус провел за Реал во всех турнирах 52 матча, в которых забил 21 гол и отдал 18 результативных передач.

Напомним, ранее Реал показал гостевую форму на новый сезон.

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