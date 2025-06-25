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Футбол

Бавария рассматривает подписание одного из открытий прошлого сезона Бундеслиги

Ник Вольтемаде может оказаться в состоянии мюнхенцев.
Сегодня, 12:27       Автор: Василий Медвидь

Мюнхенская Бавария может усилить линию атаки.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, «красные» изучают возможности подписания центрального нападающего на рынке. Впрочем, пока это не является приоритетом.

Одним из вариантов на эту позицию является Ник Вольтемаде, который стал одним из лидеров Штутгарта в прошлом сезоне, записав на свой счет 17 голов и 3 ассиста.

23-летний игрок рассматривается как дублер для Гарри Кейна в краткосрочной перспективе.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария нашла альтернативы чемпиону Европы.

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