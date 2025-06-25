Новичок Челси высказался о "проклятии", с которым может столкнуться

Лиам Делап не думает, что выбранный им номер может стать причиной его возможного провала в составе "синих".

Форвард лондонского Челси Лиам Делап высказался о проклятии 9-го номера, согласно которому все, кто выбирают играть под 9-м номером в составе «синих», становятся провальным трансфером.

По словам Делапа, который будет играть именно под 9-кой, он не задумывается о том, что может не заиграть в клубе из-за выбранного номера.

"Я не из тех, кто будет об этом думать. Люди могут обсуждать такие вещи, но я не придаю им значения.

В конце концов, это просто номер на спине твоей футболки. Для меня это не имеет большого значения – это просто цифра. Номер девять всегда ассоциировался с нападающими, поэтому он мне нравится, но я не думаю, что из-за моего выбора на меня оказывается дополнительное давление", – сказал Делап.

Среди других под 9-м номером в Челси играли Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку, Гонсало Игуаин и Фернандо Торрес.

Напомним, что Челси разгромил африканский клуб на Клубном чемпионате мира.

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