Трубин получил похвалу от легендарного вратаря
Мануэль Нойер отметил игру украинца против Баварии.
Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер отметил игру своего украинского визави Анатолия Трубина в матче против «красных» на Клубном чемпионате мира.
По словам Нойера, голкипер Бенфики провел великолепный поединок против Баварии.
"Конечно, Анатолий Трубин провел невероятный матч и показал высокий уровень вратарского мастерства.
Мы упустили момент, когда Кейн попал в офсайд, был великолепный удар от Киммиха, но все мелочи и детали привели к поражению", - резюмировал Мануэль.
Отметим, что Трубин стал игроком матча против Баварии.
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