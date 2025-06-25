Трубин получил похвалу от легендарного вратаря

Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер отметил игру своего украинского визави Анатолия Трубина в матче против «красных» на Клубном чемпионате мира.

По словам Нойера, голкипер Бенфики провел великолепный поединок против Баварии.

"Конечно, Анатолий Трубин провел невероятный матч и показал высокий уровень вратарского мастерства.

Мы упустили момент, когда Кейн попал в офсайд, был великолепный удар от Киммиха, но все мелочи и детали привели к поражению", - резюмировал Мануэль.

Отметим, что Трубин стал игроком матча против Баварии.

На ISPORT есть календарь и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

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