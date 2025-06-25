Когда-то один из самых перспективных форвардов мира перейдет в датский клуб

Немецкий нападающий Юссуфа Мукоко сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок перейдет в датский Копенгаген. Переход будет оформлен на правах полноценного трансфера.

Детали соглашения между Копенгагеном и Боруссией Дортмунд пока неизвестны.

Отметим, что еще несколько лет назад Мукоко считался одним из самых талантливых форвардов мира благодаря своим выступлениям на молодежном уровне, однако не сумел достичь серьезных успехов на профессиональном уровне, а впоследствии попал в скандал, связанный со своим настоящим возрастом.

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