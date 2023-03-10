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Немецкое издание разоблачило форварда Боруссии, подделавшего свое свидетельство о рождении

Мукоко попал в затруднительную ситуацию.
Сегодня, 17:50
Юссуфа Мукоко / Getty Images
Юссуфа Мукоко / Getty Images

Форвард Боруссии Дортмунд, вероятно, попался на фальсификации своего возраста. Об этом сообщает издание Bunte.

Окружной суд Франкфурта-на-Майне вынес вердикт о том, что запрет на публикацию свидетельства о рождении футболиста был необоснованным. Ввиду этого источник опубликовал документ на имя Юссуффы Мохамаду. Датой рождения ребенка значится 19 июля 2000 года.

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Отметим, Bunte не утверждает, что свидетельство подлинное, и не может это подтвердить.

Напомним, нападающему дортмундской Боруссии может быть не 18 лет, а 22. Приемный отец Мукоко утверждает, что настоящее имя игрока – Юссуффа Мохамаду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд юссуфа мукоко

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