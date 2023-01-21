Боруссия Д подписала новый контракт с форвардом, который подозревается в фальсификации возраста
Тинейджер (или нет) рад остаться на Сигнал Идуна Парк.
Дортмундская Боруссия продлила контракт с форвардом Юссуфа Мукоко, о чем было объявлено на официальном сайте немецкого клуба.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Первоначальный контракт футболиста подходил к концу будущим летом.
More to come 🤝 pic.twitter.com/yx5kVkKem3— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 21, 2023
Напомним, что Мукоко подозревается в фальсификации своего возраста - недавно отец футболиста заявил журналистам, что его сын на самом деле несколько старше.
С уходом в Манчестер Сити Эрлинга Холанда Юссуфа Мукоко стал чаще появляться на футбольном поле.
В нынешнем сезоне 18-летний немец камерунского происхождения принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 голов и 6 результативных передач.