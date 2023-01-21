Боруссия Д подписала новый контракт с форвардом, который подозревается в фальсификации возраста

Тинейджер (или нет) рад остаться на Сигнал Идуна Парк.

Дортмундская Боруссия продлила контракт с форвардом Юссуфа Мукоко, о чем было объявлено на официальном сайте немецкого клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Первоначальный контракт футболиста подходил к концу будущим летом.

More to come 🤝 pic.twitter.com/yx5kVkKem3 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 21, 2023

Напомним, что Мукоко подозревается в фальсификации своего возраста - недавно отец футболиста заявил журналистам, что его сын на самом деле несколько старше.

С уходом в Манчестер Сити Эрлинга Холанда Юссуфа Мукоко стал чаще появляться на футбольном поле.

В нынешнем сезоне 18-летний немец камерунского происхождения принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 голов и 6 результативных передач.