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Боруссия Д подписала новый контракт с форвардом, который подозревается в фальсификации возраста

Тинейджер (или нет) рад остаться на Сигнал Идуна Парк.
Сегодня, 20:01
Юсcуфа Мукоко и Себастьян Кель / Боруссия Дортмунд
Юсcуфа Мукоко и Себастьян Кель / Боруссия Дортмунд

Дортмундская Боруссия продлила контракт с форвардом Юссуфа Мукоко, о чем было объявлено на официальном сайте немецкого клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Первоначальный контракт футболиста подходил к концу будущим летом.

Напомним, что Мукоко подозревается в фальсификации своего возраста - недавно отец футболиста заявил журналистам, что его сын на самом деле несколько старше.

С уходом в Манчестер Сити Эрлинга Холанда Юссуфа Мукоко стал чаще появляться на футбольном поле.

В нынешнем сезоне 18-летний немец камерунского происхождения принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 голов и 6 результативных передач.


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