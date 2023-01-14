Игрок Боруссии Д подозревается в фальсификации возраста

Молодой форвард "шмелей" может быть не таким уж и молодым.

Пока дортмундская Боруссия пытается согласовать с Юссуфа Мукоко новый контракт, у самого нападающего могут возникнуть серьезные проблемы.

Как сообщает немецкое издание Laola1, названный отец футболиста предоставил журналистам свидетельство о рождении Мукоко, в котором написано, что игрок родился в 2000 году.

При этом во всех других официальных документах указано, что форвард родился в 2004 году.

Скандал разгорелся после того, как в Камеруне у местного 21-летнего футболиста обнаружили поддельные документы. Примечательно, что, несмотря на немецкий паспорт, Мукоко родился именно в Камеруне.

Сообщается, что в Камеруне достаточно распространено подделывание документов которое помогает местным клубам продавать футболистов.