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Боруссия предложила своему главному таланту долгосрочный контракт

Мукоко может остаться в стане "шмелей".
Сегодня, 22:25
Юссуфа Мукоко / Getty Images
Юссуфа Мукоко / Getty Images

Боруссия Дортмунд хочет подписать новый контракт с форвардом Юссуфой Мукоко. Об этом сообщает издание Bild.

Дортмундцы подготовили очередное предложение на сумму порядка 40 млн евро. Если 18-летний немец подпишет договор на пять лето, то будет зарабатывать до 6 млн евро за сезон, а еще 10 млн получит в качестве бонуса.

Отметим, сторона проведут переговоры в четверг. Если в ближайшее время клуб не сможет подписать новый контракт с Мукоко - он летом покинет клуб.

В текущем сезоне на счету немца 22 матча во всех турнирах за Боруссию Дортмунд. Игрок отличился шестью голами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил контракт немецкому вундеркинду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд юссуфа мукоко

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