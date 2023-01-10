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Ньюкасл предложил контракт немецкому вундеркинду

Юссуфа Мукоко может перебраться в АПЛ.
Сегодня, 21:36
Юссуфа Мукоко
Юссуфа Мукоко

Немецкий форвард Юссуфа Мукоко может сменить клубную прописку.

Как сообщает Evening Standard, Ньюкасл предложил нападающему контракт в 150 тысяч фунтов. Длительность предложенного договора не уточняется.

Действующий контракт Мукоко с Боруссией Дортмунд заканчивается летом этого года. Футболист может достаться "сорокам" бесплатно.

Также в услугах нападающего заинтересован лондонский Челси и каталонская Барселона. 

В текущем сезоне на счету немца 22 матча во всех турнирах за Боруссию Дортмунд. Игрок отличился шестью голами и шестью голевыми передачами.

 


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