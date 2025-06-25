Кассано рассказал смешную историю о Ибрагимовиче и Гаттузо

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о назначении Дженнаро Гаттузо на пост тренера «Скуадры Адзурри».

По словам бывшего игрока, Дженнаро был идеальным партнером по команде.

"Я играл рядом с выдающимися игроками - Роналдо, Зиданом, Тотти... Я мог бы назвать множество великих имен. Но если бы мне нужно было выбрать собственную команду, первым футболистом, которого я бы взял, был бы Гаттузо.

У него заразительная энергия, большая фигура и он - идеальный партнер по команде. Он точно знает, что нужно делать, и выполняет это невероятно. Это прирожденный лидер - было видно еще на тренировках: он отдавал все 110%, а если кто-то опережал его, делал все, чтобы снова быть первым.

Иногда он тянул меня тренироваться или давал мне пинка по голове. В Милане царила определенная философия, и после того, как ушли Мальдини и Костакурта, именно он стал лидером. Вместе с ним мы выиграли чемпионат Италии".

Также Антонио рассказал забавную историю о Гаттузо и Златане Ибрагимовиче.

"Однажды Златан засунул его в мусорный бак и сел на него сверху.

Было видно, как Гаттузо извивается словно бы змея, пока наконец не смог сломать этот бак. Он имел невероятную силу в себе", - резюмировал Кассано.

Напомним, ранее Гаттузо назвал свою цель во главе сборной Италии

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