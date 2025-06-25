iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кассано рассказал смешную историю о Ибрагимовиче и Гаттузо

Антонио оценил назначение Дженнаро на пост тренера.
Сегодня, 16:43       Автор: Василий Медвидь

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о назначении Дженнаро Гаттузо на пост тренера «Скуадры Адзурри».

По словам бывшего игрока, Дженнаро был идеальным партнером по команде.

"Я играл рядом с выдающимися игроками - Роналдо, Зиданом, Тотти... Я мог бы назвать множество великих имен. Но если бы мне нужно было выбрать собственную команду, первым футболистом, которого я бы взял, был бы Гаттузо.

У него заразительная энергия, большая фигура и он - идеальный партнер по команде. Он точно знает, что нужно делать, и выполняет это невероятно. Это прирожденный лидер - было видно еще на тренировках: он отдавал все 110%, а если кто-то опережал его, делал все, чтобы снова быть первым.

Иногда он тянул меня тренироваться или давал мне пинка по голове. В Милане царила определенная философия, и после того, как ушли Мальдини и Костакурта, именно он стал лидером. Вместе с ним мы выиграли чемпионат Италии".

Также Антонио рассказал забавную историю о Гаттузо и Златане Ибрагимовиче.

"Однажды Златан засунул его в мусорный бак и сел на него сверху.

Было видно, как Гаттузо извивается словно бы змея, пока наконец не смог сломать этот бак. Он имел невероятную силу в себе", - резюмировал Кассано.

Напомним, ранее Гаттузо назвал свою цель во главе сборной Италии

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА
Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал
Динамо представило нового титульного спонсора Динамо представило нового титульного спонсора
"Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо "Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Автоспорт18:54
Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА
Украина18:52
Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал
Украина18:35
Динамо представило нового титульного спонсора
Украина18:24
"Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо
Украина18:22
Ярмоленко высказался о дерзком заявлении Турана в отношении Динамо
Украина18:15
Ярмоленко - о капитанстве: Виталий заслуживал его больше, чем я
Украина18:11
Буяльский: Для меня было приятно, что Ярмоленко уступил мне капитанскую повязку
Украина17:54
Календарь Шахтера: "горняки" запланировали два спарринга перед стартом сезона
Европа17:50
Капитан сборной Испании согласился на переход в клуб-сенсацию
Теннис17:50
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK