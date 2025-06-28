Клопп назвал причину, почему не возглавил сборную Германии
Известный тренер Юрген Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии.
По его словам он в 2023 году получил предложение, однако не мог покинуть Ливерпуль после провального сезона в АПЛ.
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"Я не хотел возглавлять Германию тогда. И это решение не зависело от того, хочу ли я вообще тренировать хотя бы какую-то сборную.
Я просто не мог оставить Ливерпуль в таком положении. Это было бы неправильно", - приводит слова тренера Bild.
В сезоне-2022/23 английский клуб занял пятое место в АПЛ.
Клопп работал в Ливерпуле с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
Отметим, что Юрген жестко раскритиковал Клубный ЧМ.
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