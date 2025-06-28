Клопп назвал причину, почему не возглавил сборную Германии

Тренер не мог покинуть Ливерпуль в трудную минуту.

Известный тренер Юрген Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии.

По его словам он в 2023 году получил предложение, однако не мог покинуть Ливерпуль после провального сезона в АПЛ.

Читай также: Форвард РБ Лейпциг готовится к переезду в МЛС

"Я не хотел возглавлять Германию тогда. И это решение не зависело от того, хочу ли я вообще тренировать хотя бы какую-то сборную.

Я просто не мог оставить Ливерпуль в таком положении. Это было бы неправильно", - приводит слова тренера Bild.

В сезоне-2022/23 английский клуб занял пятое место в АПЛ.

Клопп работал в Ливерпуле с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

Отметим, что Юрген жестко раскритиковал Клубный ЧМ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!