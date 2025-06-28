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Футбол

Погба расплакался после подписания контракта с Монако

Француз вернулся в футбол после дисквалификации.
Вчера, 23:15       Автор: Митя Шитко
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Поль Погба официально стал футболистом Монако.

Француз перешел в команду на правах свободного агента. Соглашение между игроком и клубом будет действовать до 2027 года.

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32-летний Погба не смог сдержать эмоций во время подписания контракта.

Поль расплакался, ведь сумел вернуться в профессиональный футбол после 18-месячной дисквалификации.

В следующем сезоне Монако будет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ решил помочь Лиону спастись от вылета.

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