Президент ПСЖ решил помочь Лиону спастись от вылета

Однако даже этого может оказаться недостаточно.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи решил помочь Лиону, утверждает paristeam.

Источник утверждает, что в последнее время владелец Олимпика Джон Текстор извинился за свою критику ПСЖ, чем заслужил благодарность катарского бизнесмена.

Между функционерами состоялся личный разговор, по итогам которого они закопали наконец топор войны.

В итоге Аль-Хелайфи решил даже попробовать помочь Лиону в их сложной ситуации. ПСЖ выплатит авансом 50 млн евро, которые клуб должен за трансфер Брэдли Барколя.

Однако, как утверждают некоторые издания, это все равно не поможет, так как Лион все равно не получит эти деньги - они пойдут на счет компании, которая давала клубу деньги в долг.

Ранее также сообщалось, что клуб МЛС разорвал контракт со своим форвардом.

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