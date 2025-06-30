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Футбол

Комо завершает еще один трансфер из Милана

Малику Тшау осталось только согласится на переход.
Вчера, 21:58       Автор: Андрей Безуглый
Малик Тшау / Getty Images
Малик Тшау / Getty Images

Комо договорился с Миланом о трансфере Малика Тшау, пишет Николо Скира.

Переход немецкого защитника принесет "россонери" около 25 млн евро.

Между собой клубы уже все согласовали, теперь ожидается решение самого игрока. В течение следующих дней Тшау должен сделать окончательный выбор.

Комо предлагает защитнику контракт до 2029 года с зарплатой в 3.8 млн евро. Текущее соглашение игрока с Миланом завершается в 2027-м.

Напомним, что также Комо ведет с Миланом переговоры по поводу Альваро Мораты, который, якобы, уже дал добро на переход в клуб Сеска Фабрегаса.

Ранее также сообщалось, что форвард Ювентуса продолжает создавать проблемы для клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Комо Малик Тиав

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