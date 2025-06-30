Форвард Ювентуса Душан Влахович отклонил очередное предложение, пишет Il Giornale.

Напомним, что туринцы пытаются избавиться от нападающего, чтобы подписать Джонатана Дэвида, однако серб не намерен уходить.

На днях футболист получил предложение от Аль-Ахли, который предложил ему 20 млн евро в год. Однако Влахович отказал и им.

Форвард намерен остаться в Италии и доработать свой контракт до конца. Ювентус же рассматривает различные варианты развития событий.

В лучшем для них случае отстранение Влаховича от состава вынудит его айти, а в худшем придется расстаться с другими игроками ради Дэвида.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед внес другого форварда в свой шорт-лист.

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