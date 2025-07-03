iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль отреагировал на гибель Жоты и его брата

Английский клуб пока не будет делать публичные комментарии.
Сегодня, 14:31       Автор: Митя Шитко
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Ливерпуль выпустил официальное сообщение по поводу гибели в ДТП своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Английский клуб поддержал семью и родных португальцев.

Читай также: "Ты всегда будешь с нами": Роналду отреагировал на гибель Жоты

"Ливерпуль глубоко опечален трагической смертью Диогу Жоты.

Клуб получил информацию, что 28-летний футболист погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании вместе со своим братом Андре.

В настоящее время Ливерпуль не будет давать никаких комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, которые пытаются смириться с невероятной потерей. Мы будем продолжать оказывать им нашу полную поддержку".

Ранее была названа причина, по которой произошла автокатастрофа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний
Украинцы на Уимблдоне: Ястремская и Стародубцева проведут свои вторые матчи, Киченок прошла дальше Украинцы на Уимблдоне: Ястремская и Стародубцева проведут свои вторые матчи, Киченок прошла дальше
На групповом этапе Лиги чемпионов состоится украинское дерби На групповом этапе Лиги чемпионов состоится украинское дерби
Легендарный итальянский клуб официально исключен из соревнований Легендарный итальянский клуб официально исключен из соревнований

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Испания - Португалия на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа16:59
Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний
Теннис16:19
Украинцы на Уимблдоне: Ястремская и Стародубцева проведут свои вторые матчи, Киченок прошла дальше
Футзал15:50
На групповом этапе Лиги чемпионов состоится украинское дерби
Европа15:20
Легендарный итальянский клуб официально исключен из соревнований
Формула 114:50
Гран-при Великобритании: расписание гонки в Сильверстоуне
Европа14:41
"Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты
Европа14:31
Ливерпуль отреагировал на гибель Жоты и его брата
Формула 114:20
Марко снова опроверг слухи об уходе Ферстаппена
Бокс14:02
"Плохой человек": Усик назвал единственного соперника, которого не любит
Футбол13:35
ФИФА вынуждена снизить цену билетов на матчи клубного ЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK