Ливерпуль отреагировал на гибель Жоты и его брата

Английский клуб пока не будет делать публичные комментарии.

Ливерпуль выпустил официальное сообщение по поводу гибели в ДТП своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Английский клуб поддержал семью и родных португальцев.

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"Ливерпуль глубоко опечален трагической смертью Диогу Жоты.

Клуб получил информацию, что 28-летний футболист погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании вместе со своим братом Андре.

В настоящее время Ливерпуль не будет давать никаких комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, которые пытаются смириться с невероятной потерей. Мы будем продолжать оказывать им нашу полную поддержку".

Ранее была названа причина, по которой произошла автокатастрофа.

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