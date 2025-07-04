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Футбол

Болельщик Эвертона почтил память Жоты - фанат возложил цветы

Принципиальное дерби отошло на другой план.
Сегодня, 09:20       Автор: Митя Шитко
Фанат Эвертона с болельщиком Ливерпуля / Getty Images
Фанат Эвертона с болельщиком Ливерпуля / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота скончался вместе со своим братом в результате автокатастрофы.

После новости о гибели португальца фанаты "красных" устроили под Энфилдом мемориал в память о португальце. 

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Почтить память вингера "красных" пришли не только болельщики Ливерпуля, но и поклонники Эвертона. Фанат "ирисок" возложил цветы в память о Жоте.

В прошлом сезоне Жота забил в ворота Эвертона победный мяч, который принес Лмверпулю чемпионство.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты после его смерти.

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