Болельщик Эвертона почтил память Жоты - фанат возложил цветы

Принципиальное дерби отошло на другой план.

Нападающий сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота скончался вместе со своим братом в результате автокатастрофы.

После новости о гибели португальца фанаты "красных" устроили под Энфилдом мемориал в память о португальце.

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Почтить память вингера "красных" пришли не только болельщики Ливерпуля, но и поклонники Эвертона. Фанат "ирисок" возложил цветы в память о Жоте.

В прошлом сезоне Жота забил в ворота Эвертона победный мяч, который принес Лмверпулю чемпионство.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты после его смерти.

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