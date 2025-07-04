Погба назвал свою цель после подписания контракта с Монако

Новичок Монако Поль Погба прокомментировал свое возвращение в большой футбол после дисквалификации.

32-летний французский футболист подписал контракт с Монако на правах свободного агента.

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"Я получил огромное количество сообщений, которые меня очень тронули. Мне было приятно чувствовать поддержку фанатов и людей в целом.

Сегодня я чувствую себя хорошо как психологически, так и физически, и я убедился, что здесь, в Монако, созданы все условия — очень хорошая энергетика и хорошие люди, которые помогут мне вернуться на свой лучший уровень.

Я умею ставить перед собой цели и следовать плану. Хочу снова наслаждаться футболом, потому что этого мне больше всего не хватало. Поэтому моя цель – вернуться к игре на самом высоком уровне, но делать это в своем темпе, не форсируя события".

Соглашение между игроком и Монако будет действовать до 2027 года.

Напомним, что Погба расплакался после подписания контракта с Монако.

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