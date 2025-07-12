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Футбол

"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом

Легенда "сливочных" оставил послание мадридскому клубу перед переходом в новую команду.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Многолетний лидер Реала Лука Модрич попрощался с клубом после того, как отыграл свои последние в составе мадридцев матчи на Клубном чемпионате мира-2025.

У себя в Instagram 39-летний хорватский полузащитник опубликовал фото памятных моментов карьеры в стане "сливочных" и оставил послание.

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"Мой дом на 13 лет. Мой дом навсегда. Это не прощание, а увидимся позже", - написал Модрич.

Модрич выступал за Реал с 2012 года. За это время он провел в составе мадридской команды 597 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

Вместе со "сливочными" хорватский полузащитник четырежды становился чемпионом, завоевал два Кубка и пять Суперкубков Испании, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять Клубных чемпионатов мира и Межконтинентальный кубок.

Напомним, что карьеру Модрич продолжит в Милане, главный тренер которого Массимилиано Аллегри ранее анонсировал прибытие хорвата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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