iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо все ближе к уходу из клуба.
Сегодня, 08:45       Автор: Андрей Безуглый
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Ювентус готовит первое официальное предложение по Джейдону Санчо, пишет Николо Скира.

Итальянский гранд готов начать переговоры с Манчестер Юнайтед с суммы в 15 млн евро. Манкунианцы же оценивают Санчо в 20-25 млн евро.

25-летний англичанин все так же не входит в планы Рубена Аморима, а потому есть большая вероятность, что клубы придут к компромиссу.

Сам Санчо хотел присоединиться к Ювентусу, однако стороны все еще не могут договориться о зарплате футболиста. Ювентус не может и не будет платить игроку столько, сколько он получает в Манчестере.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может провести еще один громкий трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

Статьи по теме

Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру
Ювентус и МЮ рассмотрят обмен ненужными футболистами Ювентус и МЮ рассмотрят обмен ненужными футболистами
Фенербахче договорился о контракте со списанной звездой МЮ Фенербахче договорился о контракте со списанной звездой МЮ
Вингер Манчестер Юнайтед заинтересовал турецкий гранд Вингер Манчестер Юнайтед заинтересовал турецкий гранд

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Другие страны10:20
Экс-звезда Ливерпуля сменит клуб на Ближнем Востоке
Другие страны10:03
Халк оформил гол прямым ударом с углового в чемпионате Бразилии
Футбол09:43
Челси - ПСЖ: анонс финального матча клубного чемпионата мира
Бокс09:29
Стивенсон нанес Сепеде первое поражение на профи-ринге
Европа08:45
Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед
Другие страны08:13
Ди Мария отличился в первом же матче после возвращения в родной клуб
Другие страны07:42
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Киберспорт07:29
NaVi сыграют с Falcons за выход в плей-офф Esports World Cup 2025
Европа07:15
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
Украина00:59
Туран рассказал, кто является его вдохновителями в тренерском деле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK