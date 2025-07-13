Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо все ближе к уходу из клуба.

Ювентус готовит первое официальное предложение по Джейдону Санчо, пишет Николо Скира.

Итальянский гранд готов начать переговоры с Манчестер Юнайтед с суммы в 15 млн евро. Манкунианцы же оценивают Санчо в 20-25 млн евро.

25-летний англичанин все так же не входит в планы Рубена Аморима, а потому есть большая вероятность, что клубы придут к компромиссу.

Сам Санчо хотел присоединиться к Ювентусу, однако стороны все еще не могут договориться о зарплате футболиста. Ювентус не может и не будет платить игроку столько, сколько он получает в Манчестере.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может провести еще один громкий трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!