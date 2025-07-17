Легенда Ливерпуля стал дедушкой в 45 лет

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард стал дедушкой.

Его 21-летняя дочь Лилли-Элла опубликовала фото с супругом и новорожденным ребенком.

Интересно, что дочь Джеррарда замужем за Ли Бирном, чью семью связывают с одной из самых влиятельных ирландских криминальных династий.

Его дед имел богатое криминальное прошлое, а его отец прямо сейчас отбывает срок в тюрьме строгого режима. Сам же Ли не имеет никаких криминальных связей.

Ранее также сообщалось, что звездный кипер снова входит в интересы Челси.

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