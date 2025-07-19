iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Де Брюйне: Наполи - лучший проект для меня во всех смыслах

Бельгиец прокомментировал переход в партенопейцев.
Сегодня, 20:28       Автор: Василий Медвидь
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Итальянский Наполи представил Кевина де Брюйне в качестве новичка.

Бельгиец прокомментировал свое решение перейти в лагерь партенопейцев.

"Я здесь, потому что этот клуб способен бороться за трофеи на всех уровнях и я смогу продемонстрировать здесь свои качества. Я в восторге от этой новой части жизни. Я все еще имею мотивацию и мастерство, чтобы быть конкурентоспособным на этом уровне. Меня поразили планы Наполи и я очень доволен своим выбором.

Я пришел в команду с высоким уровнем мастерства, которая хочет добиться успеха во всех соревнованиях. Мы надеемся занять как можно более высокое место в чемпионате и хорошо показать себя в Лиге чемпионов и Кубке. Для меня это новый опыт, и я знаю, что он отличается от Премьер-лиги. Мне придется адаптироваться к команде и к Серии А, которая является очень тяжелым чемпионатом с большим количеством хороших команд, но я уверен в себе и с нетерпением жду матчей.

У меня было много разных предложений — с разным стилем жизни и уровнем конкуренции, но Наполи был для меня лучшим проектом во всех смыслах. Они уже являются чемпионами и улучшают состав, подписав 4-5 футболистов".

Де Брюйне также сказал, что собирается помогать другим игрокам в клубе.

"Я уже не самый молодой (игрок в клубе — прим.), но все еще имею что показать. Я могу помочь другим футболистам и сам чему-то научиться, например, новому стилю игры.

Я думаю, что все еще могу играть на высоком уровне. Наступит день, когда я почувствую, что не могу этого делать, но сейчас мне 34, и я чувствую, что все еще готов играть на высоком уровне. Я должен показать это в официальных матчах", - сказал де Брюйне.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи подписал нового форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Кевин Де Брюйне

Статьи по теме

Наполи усилился звездой ПСВ Наполи усилился звездой ПСВ
Наполи сделал предложение по форварду сборной Италии Наполи сделал предложение по форварду сборной Италии
Галатасарай готов удовлетворить финансовые требования Наполи по Осимхену, но с условием Галатасарай готов удовлетворить финансовые требования Наполи по Осимхену, но с условием
Лучший вратарь Серии A подписал новый контракт Лучший вратарь Серии A подписал новый контракт

Видео

Динамо представило форму на сезон-2025/26
Динамо представило форму на сезон-2025/26

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс20:58
Промоутер ответил, есть ли пункт о реванше в контракте Усика и Дюбуа
Европа20:55
Рома договорилась о трансфере конкурента для Довбика
Бокс20:45
Усик - Дюбуа, андеркард: победы Хамеда и Гурули, Сиренко подерется с Дэкресом, Лапин - с Эдмондсоном
Европа20:28
Де Брюйне: Наполи - лучший проект для меня во всех смыслах
Легкая атлетика19:51
Фельфнер завоевал золото молодежного чемпионата Европы
Теннис19:40
Ястремская не смогла пробиться в финале турнира в Гамбурге
Теннис19:33
Ястремская потерпела поражение в полуфинале турнира в Гамбурге
Европа19:18
Чемпион Европы нашел новый клуб
Бокс19:11
"Пол согласился на бой": Джошуа собираются свести в ринге с блогером
Лига Европы18:42
Первый матч с Бешикташем обслужит знакомый Шахтеру и украинцам рефери
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK