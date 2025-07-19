Де Брюйне: Наполи - лучший проект для меня во всех смыслах

Итальянский Наполи представил Кевина де Брюйне в качестве новичка.

Бельгиец прокомментировал свое решение перейти в лагерь партенопейцев.

"Я здесь, потому что этот клуб способен бороться за трофеи на всех уровнях и я смогу продемонстрировать здесь свои качества. Я в восторге от этой новой части жизни. Я все еще имею мотивацию и мастерство, чтобы быть конкурентоспособным на этом уровне. Меня поразили планы Наполи и я очень доволен своим выбором.

Я пришел в команду с высоким уровнем мастерства, которая хочет добиться успеха во всех соревнованиях. Мы надеемся занять как можно более высокое место в чемпионате и хорошо показать себя в Лиге чемпионов и Кубке. Для меня это новый опыт, и я знаю, что он отличается от Премьер-лиги. Мне придется адаптироваться к команде и к Серии А, которая является очень тяжелым чемпионатом с большим количеством хороших команд, но я уверен в себе и с нетерпением жду матчей.

У меня было много разных предложений — с разным стилем жизни и уровнем конкуренции, но Наполи был для меня лучшим проектом во всех смыслах. Они уже являются чемпионами и улучшают состав, подписав 4-5 футболистов".

Де Брюйне также сказал, что собирается помогать другим игрокам в клубе.

"Я уже не самый молодой (игрок в клубе — прим.), но все еще имею что показать. Я могу помочь другим футболистам и сам чему-то научиться, например, новому стилю игры.

Я думаю, что все еще могу играть на высоком уровне. Наступит день, когда я почувствую, что не могу этого делать, но сейчас мне 34, и я чувствую, что все еще готов играть на высоком уровне. Я должен показать это в официальных матчах", - сказал де Брюйне.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи подписал нового форварда.

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