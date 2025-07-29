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"Решение принято": Гвардиола рассказал, что будет делать после ухода из Манчестер Сити

Испанец вспомнил своего дедушку.
Сегодня, 07:54       Автор: Митя Шитко
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что после окончания периода работы в английском клубе сделать паузу в карьере.

По словам специалиста, он хочет сосредоточиться на себе и своем здоровье.

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"Я знаю, что после этого этапа с Манчестер Сити я сделаю паузу – это точно, решение уже принято.

Я не знаю, сколько продлится эта пауза – год, два, три, пять, десять, пятнадцать, не знаю. Но я остановлюсь после этого периода с Ман Сити, потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле.

В Каталонии это называется задуматься. Я хочу сделать именно это: просто остановиться и смотреть, словно корова, которая смотрит на проходящий мимо поезд. Как говорил мой дедушка: "Вы смотрите на меня, как коровы смотрят на проезжающий поезд". Вот и все – нужно остановиться и посмотреть, как он проезжает мимо", - цитирует тренера .GQ España

Ранее Гвардиола рассказал, вернется ли в Барселону.

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