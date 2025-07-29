iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ готов ускорить сделку насчет подписания Забарного

Украинец хочет играть во Франции.
Сегодня, 11:55       Автор: Митя Шитко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный очень близок к смене клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ПСЖ готов ускорить сделку по трансферу футболиста.

Читай также: "Решение принято": Гвардиола рассказал, что будет делать после ухода из Манчестер Сити

22-летний украинец хочет перейти в ПСЖ, а парижский клуб обсуждает структуру бонусов с Борнмутом.

"Почти там", - добавил Романо.

Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года после трансфера из Динамо за 22,7 млн евро. 

В прошлом сезоне Илья провел 39 матчей за Борнмут, в которых сделал одну голевую передачу.

Напоним, что топ-клуб Франции предложил 15 миллионов евро за игрока Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Динамо - Хамрун: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов Динамо - Хамрун: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Бавария продлила контракт с резервным голкипером Бавария продлила контракт с резервным голкипером
Промоутер назвал вероятного соперника Джошуа Промоутер назвал вероятного соперника Джошуа
Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги чемпионов, другие матчи в отборе
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:00
Динамо - Хамрун: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Европа13:59
Бавария продлила контракт с резервным голкипером
Бокс13:38
Промоутер назвал вероятного соперника Джошуа
Европа13:28
Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского
Теннис13:04
Костюк встретится с чемпионкой Уимблдона-2023 в Монреале
Киберспорт12:44
B1ad3 отреагировал на уход S1mple из NaVi и на его переход в другую команду
Европа12:40
Яйца, молоко, овсянка: В Норвегии футболист получил съедобный приз за звание игрока матча
Теннис12:15
Ястремская в Монреале будет противостоять обидчице с Олимпиады
Европа11:55
ПСЖ готов ускорить сделку насчет подписания Забарного
Украина11:25
Рух презентовал новую форму на сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK