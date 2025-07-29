ПСЖ готов ускорить сделку насчет подписания Забарного
Защитник Борнмута Илья Забарный очень близок к смене клуба в летнее трансферное окно.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ПСЖ готов ускорить сделку по трансферу футболиста.
Читай также: "Решение принято": Гвардиола рассказал, что будет делать после ухода из Манчестер Сити
22-летний украинец хочет перейти в ПСЖ, а парижский клуб обсуждает структуру бонусов с Борнмутом.
"Почти там", - добавил Романо.
Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года после трансфера из Динамо за 22,7 млн евро.
В прошлом сезоне Илья провел 39 матчей за Борнмут, в которых сделал одну голевую передачу.
Напоним, что топ-клуб Франции предложил 15 миллионов евро за игрока Динамо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!