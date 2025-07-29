ПСЖ готов ускорить сделку насчет подписания Забарного

Защитник Борнмута Илья Забарный очень близок к смене клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ПСЖ готов ускорить сделку по трансферу футболиста.

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22-летний украинец хочет перейти в ПСЖ, а парижский клуб обсуждает структуру бонусов с Борнмутом.

"Почти там", - добавил Романо.

Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года после трансфера из Динамо за 22,7 млн евро.

В прошлом сезоне Илья провел 39 матчей за Борнмут, в которых сделал одну голевую передачу.

Напоним, что топ-клуб Франции предложил 15 миллионов евро за игрока Динамо.

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